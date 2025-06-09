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Literatürde fiyatı yok! 160 yıllık aile yadigarını kimselere satmadı: Torunlarıma kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da demirci İbrahim Germi'nin 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli tarihi demir kapısı, Ermeni ustaların el işçiliğiyle kaynaksız yapılmış olması ve aile yadigarı olarak korunmasıyla dikkat çekiyor. Germi, kilise papazlarından ve koleksiyonerlere gelen yüksek tekliflere rağmen, "Torunlarıma bırakacağım en değerli miras" diyerek kapıyı satmayı reddettiğini açıkladı.

Samsun'da ilgi çeken bir koleksiyon ürününe rastlandı. Sahibi ise kimseye satmamakta karalı.

60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi'nin elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor.

Literatürde fiyatı yok! 160 yıllık aile yadigarını kimselere satmadı: Torunlarıma kalacak - 1. Resim

KİLİSE PAPAZLARI VE KOLEKSİYONERLER İSTEDİ, SATMADI!

Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı.

Demirci Germi, dedesinden kalan tarihi eseri dükkanında muhafaza ediyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisinden kapıyı istediğini ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 160 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti.

Literatürde fiyatı yok! 160 yıllık aile yadigarını kimselere satmadı: Torunlarıma kalacak - 2. Resim

"SATIN ALABİLECEK PARA LİTERATÜRDE YOK"

Germi, kapıyı kendisinden satın alabilecek bir paranın şu anda literatürde olmadığını ifade ederek, daha önceden bir meraklının kapıyı satın almak için sıfır bir otomobil fiyatı teklif ettiğini, papazların da sınırsız ve ücretsiz yurt dışı ziyareti teklif ettiğini açıkladı.

Literatürde fiyatı yok! 160 yıllık aile yadigarını kimselere satmadı: Torunlarıma kalacak - 3. Resim

Tarihi kapıların üzerindeki figürlerin ve kilit sistemlerinin ilk günkü gibi yeni ve çalışır durumda olduğunu vurgulayan Germi, "Karadeniz, Büyük Cami'nin duvarlarına vurduğu zaman bu demir kapılar, dedemden babama kalmıştı. Şimdi de babamdan bana kaldı. Bu kapıları antikacılar benden çok almak istediler. Bir de yazlıkları olanlar almak için çok teklif verdi. Bunları kapıyı vermedim, vermeyeceğim. Ben öldüğümde ise büyük ihtimal çocuklarım onu hurdacıya verirler. Bunların haricinde Samsun'daki kilisenin papazı da kapıyı almayı çok istedi. Papaz, ‘Bu kapı bize yakışır, ne istiyorsan verelim, kapıyı bize ver' diye ricada bulundu. Ben ise ‘yok' şeklinde cevap verdim. Kapıyı verirsem yurtdışı gezi de teklif ettiler. Kapıyı yurtdışında eyalete götürüp, parasını vermeyi de teklif ettiler ancak kabul etmedim" dedi.

Meryem Ana işlemi kapılar, yıllardır Germi'nin demirci dükkanında muhafaza ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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