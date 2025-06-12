Bir anda bastırdı, ilçe beyaz örtüyle kaplandı! Görüntüler Gümüşhane'den
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçeyi ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kısa sürede etkisini gösterdi.
Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan dolu yağışı nedeniyle yeni ekilen Kelkit fasulyeleri ve tarım ürünlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir