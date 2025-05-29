İstanbul'da sağanak ve dolu! Kısa sürede hayatı felç etti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli doğu yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar bir anda göle döndü.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'ndeki yağış, yerini doluya bıraktı. Küçükçekmece'de de etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığınırken, bazıları koşarak ilerlemeyi tercih etti.
Vatandaşlardan bazıları da doludan korumak için araçlarının üzerini bezlerle örttü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar