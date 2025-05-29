İstanbul'da sağanak ve dolu! Kısa sürede hayatı felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2025 14:17 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 14:49 - Güncelleme:

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli doğu yağışı etkili oldu. Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışının ardından cadde ve sokaklar bir anda göle döndü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. İlgili Haber İstanbul'un fethi için yürüyeceklerdi! İBB'nin afiş ve sloganı tepki topladı VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'ndeki yağış, yerini doluya bıraktı. Küçükçekmece'de de etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığınırken, bazıları koşarak ilerlemeyi tercih etti. Vatandaşlardan bazıları da doludan korumak için araçlarının üzerini bezlerle örttü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar