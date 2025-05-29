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İstanbul'un fethi için yürüyeceklerdi! İBB'nin afiş ve sloganı tepki topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;un fethi için yürüyeceklerdi! İBB&#039;nin afiş ve sloganı tepki topladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'nin İstanbul'un fethinin yıl dönümü için yapacağı etkinlikler, afişte yer alan siyasi slogan nedeniyle tepki çekti. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu afiş, 572. Fetih yıl dönümünü kutlamaktan ziyade siyasi bir organizasyonu ilan ediyor" dedi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İBB de bu kapsamda Edirnekapı'da yürüyüş ve konser etkinliklerinin düzenleneceğini duyurdu.

Ancak etkinlik için hazırlanan afişte yazan "İstanbul'un Muhafızları Yürüyüşü" ifadesi, sosyal medyada İmamoğlu'nun sloganı olması nedeniyle tepki çekti.

İstanbul'un fethi için yürüyeceklerdi! İBB'nin afiş ve sloganı tepki topladı - 1. Resim

"FETİH Mİ AJANS REKLAMI MI?"

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da yaşananlara tepki göstererek "İstanbul’un Fethi mi, siyasi ajansın reklamı faaliyet mi? İETT’nin resmi sayfasında gördüğüm bu afiş, 572. Fetih yıl dönümünü kutlamaktan ziyade siyasi bir organizasyonu ilan ediyor" dedi.

İstanbul'un fethi için yürüyeceklerdi! İBB'nin afiş ve sloganı tepki topladı - 2. Resim

"PROGRAM TARİHİ ANLAMINDAN KOPARILDI"

Türkyılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul’un Muhafızları Yürüyüşü” ifadesi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı ve bugün hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde iyice tartışmalı hale gelen SİYASİ bir slogandır. 

Bu ifade üzerinden kamusal bir anma töreni değil, siyasi bir propaganda yürüyüşü düzenlenmektedir. Programın tarihi anlamından koparıldığını, kimliksizleştirildiğini ve siyasete tahvil edildiğini görüyoruz. Kutsal olanı gündelikleştir, ortak olanı partizanca sahiplen ve tarihî olanı slogana çevir.

İstanbul’un Fethi gibi kutlu bir gün, tüm siyasi görüşlerin ve milletin ortak değeri olmalıdır. Ancak bu yönetim maalesef, her şeyde olduğu gibi burada da siyaseti merkeze, İstanbul’u ise arka plana koymaya devam ediyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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