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Haberler > Gündem > Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'den Şanlıurfa'ya giden bir kamyonette piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi. Hijyen kurallarına aykırı koşullar mide bulandırdı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı - 1. Resim

Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı - 2. Resim

Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı - 3. Resim

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Yaklaşık 2 ton et ele geçirildi, görüntü mide bulandırdı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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