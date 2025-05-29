Piyasaların ‘tarife’ kararına tepkisi… Altın düşüyor, petrol ve borsalar yükseliyor!

ABD’de Ticaret Mahkemesinin ‘tarifelerin durdurulması’ kararının ardından piyasalarda iyimserlik arttı. Ons altın ‘güvenli liman’ ihtiyacının azalmasıyla 3.245 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde %0,50 düşüşle 3.270 dolara yakın denge arayışı sürüyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya borsalarında yükselişler yaşanıyor. Petrol fiyatları da “durgunluk” korkularının bir miktar hafiflemesinden destek bularak yönünü yukarı çevirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’de Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ‘yetkisini aştığına’ karar verdi ve ‘tarifelerin durdurulmasını’ istedi. Bu kritik gelişmenin ardından altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

Dünkü işlemlerde %0,35 değer kaybı ile 3.288 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün de mahkeme kararı ile 3.245 dolara kadar geriledi. Ardından miktar toparlanma ile 3.270 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Sabah saatlerinde ons altında %0,50 civarında günlük düşüş yaşanıyor. Bu hafta ise onsta değer kaybı %2,60’a ulaştı.

29 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İçeride ise spot piyasada işlem gören 29 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.117 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.100-4.150 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 6.775 TL’den satılıyor.

Geçen hafta gram altın fiyatı 4.197 TL’den kapanış yapmıştı. Gram fiyatında da haftalık değer kaybı %2’ye yaklaştı.

“GÜVENLİ LİMAN” İHTİYACI AZALDI

ABD’den gelen son mahkeme kararı her ne kadar bazı belirsizliklere işaret etse de piyasalarda morali yükseltti. Piyasalarda risk iştahı arttı. Güvenli liman ihtiyacının azalması, altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

ABD tarafından 2 Nisan’da getirilen karşılıklı tarifelerin ardından ons altın, jeopolitik risklerde yaşanan artış ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomide artan belirsizliklerle birlikte geçen ay 3500 dolara kadar yükselmiş ve rekor seviyeyi test etmişti. Ardından 90 günlük eteleme kararı ve ABD-Çin anlaşması ile altın fiyatlarında da ivme kaybı yaşanmıştı.

BORSALAR YÜKSELİYOR

Bu arada diğer piyasalara bakıldığında; dolar endeksinde 100,25 seviyesine kadar yükseliş dikkat çekti. ABD endeksleri de vadeli işlemlerde %1,3-%1,9 arası primli seyrediyor.

Japonya borsasında yükseliş %1,6’ya ulaşırken, Çin borsasında ilk işlemlerde %0,65 civarında artış gözlemleniyor. Avrupa vadeli endeksleri de %0,85 civarında primli seyrediyor.

PETROL FİYATLARI İVMELENDİ

Tarifeler, küresel ekonomide büyüme endişelerini körükleyerek en çok petrol fiyatlarını vurmuştu. ABD’den gelen mahkeme kararının ardından bu endişelerde de “bir miktar rahatlama” yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün %1’in üzerinde primle 65 doların üzerine yöneldi. Hafta sonunda gerçekleşecek OPEC+ Grubu toplantısında, temmuz ay için “yeni bir arz artışı” planının masada olması, petrolde yükselişin de “sınırlı” olmasını beraberinde getirdi.