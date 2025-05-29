Yargıçlar: Başkan, yetkisini aştı! ABD mahkemesi, Trump tarifelerini iptal etti

ABD’de New York merkezli Federal Uluslararası Ticaret Mahkemesi; Başkan Trump'ın, küresel çapta kapsamlı gümrük vergileri uygulayarak “yetkisini aştığına” karar verdi ve “tarifelerin durdurulmasını” istedi. Trump yönetimi ise karara itiraz etti. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başladı. Uzmanlar “Tarifelerin yürürlükte kalıp kalmadığı gibi konularda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç var, şu anda bir belirsizlik oluştu” yorumunda bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2 Nisan’da getirilen ve dünya piyasalarını altüst eden “karşılıklı gümrük tarifeleri” ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Ülkede Federal Uluslararası Ticaret Mahkemesi; Başkan Trump'ın, küresel çapta kapsamlı gümrük vergileri uygulayarak “yetkisini aştığına” karar verdi ve “tarifelerin durdurulmasını” istedi.

Üç yargıçtan oluşan heyet, Trump’ın gümrük vergilerini meşrulaştırmak için başvurduğu 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nın, aslında Başkana “kapsamlı vergileri tek taraflı olarak uygulama yetkisi vermediğine” hükmetti.

ABD’de ithalata bağımlı olarak üretim yapan 5 şirket tarafından açılan davada yargıçlar, Trump’ın tarife emirlerinin “hukuka aykırı” olduğunu ve “feshedilmesini” talep etti.

TRUMP YÖNETİMİNDEN İTİRAZ

Trump yönetimi ise karara itiraz etti ve Washington yönetiminin temyize gideceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise “Yabancı ülkelerin ABD’ye karşılıklı olmayan muamelesi, kalıcı ticaret açıklarını körükledi. Bu açıklar, işçilerimizi geride bırakan ve sanayi tabanımızı zayıflatan ulusal bir acil durum ihtiyacını getirdi. Mahkeme, bu gerçekleri tartışmadı” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gümrük vergilerinin ABD’de Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Başkan Trump, “ulusal acil durum” olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemiş ve 2 Nisan’da dünyadaki ülkelerin çoğuna gümrük vergileri getirmişti.

Ardından “90 günlük erteleme kararı” alan ABD yönetimi, bu süreçte Çin ile bir anlaşmaya vardı ve ilk etapta %100’ü aşan tarifeler, karşılıklı olarak düşürüldü.

Son olarak Trump, AB için de %50 tarifeden söz etmiş ve 9 Temmuz tarihine işaret etmişti. AB tarafı ise bu konuda “müzakerelere başlama” kararı almıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mahkeme kararı ve Trump yönetiminin itirazı, bir hukuk mücadelesini de başlattı. Uzmanlar "Bunun bir ihtiyati tedbir olup olmadığı, temyiz sürecine gidip gitmediği, tarifelerin şimdilik yürürlükte kalıp kalmadığı gibi konularda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç var. Şu anda bu konularla ilgili bir belirsizlik oluştu” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bazı analistler ise ABD yönetiminin bu aşamada, tarifeleri çeşitli gerekçelerle sürdürmeye çalışacağını ifade ediyor.