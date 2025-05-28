Trump açık açık tehdit etti: Bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Trump, Putin'in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "İki hafta içinde size haber vereceğim. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açık açık tehdit etti.

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"BİZİMLE OYNARSA FARKLI TEPKİLER VERECEĞİZ"

Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıklayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya verdiği cevapta, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer öyleyse, biraz daha farklı tepki vereceğiz." dedi.

NETANYAHU'YA "İRAN'LA NÜKLEER MÜZAKERELERİ BOZACAK ADIMLAR ATMAMA" UYARISI

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi de değerlendirdi. Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi. ABD Başkanı, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını verdi. Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

"İRAN İLE GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

"İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor." diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.