Zelenskiy Trump ve Putin’e seslendi! "Üçlü zirve yapalım"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üç yıldır süren Rus işgaline son verilmesi için tarihi bir çağrıda bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve üç yılın ardından Rusya ile Ukrayna temsilcilerini yeniden aynı masa etrafında buluşturan görüşmelerin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den yeni bir çağrı geldi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir zirve yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Eğer Putin ikili görüşmeden rahatsızlık duyuyorsa ya da herkes üçlü bir toplantı istiyorsa, benim için fark etmez. Ben her formata hazırım" diyerek diplomasiye açık kapı bıraktı.

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"ENERJİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ HEDEF ALIN"

Ukrayna lideri ayrıca Trump’a seslenerek, Moskova’yı durdurmak için ABD’nin enerji ve finans sistemine yönelik yeni yaptırımlar uygulamasını istedi. "ABD’den bu yaptırımları bekliyoruz" diyen Zelenskiy, "Trump bu iki sektöre yaptırım uygulanabileceğini teyit etti açıklamasında bulundu.

"PUTİN ATEŞLE OYNUYOR"

Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Truth Social’da Rusya lideri için “deli” ifadesini kullanmış, Zelenskiy ise bu söylemi destekler şekilde sert bir tonda konuşmuştu.

Ukrayna, dün gece Rusya’ya 300 insansız hava aracı fırlatarak şimdiye kadarki en büyük İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi. Moskova’daki üç uluslararası havalimanı saldırı nedeniyle saatlerce uçuşlara kapatıldı.

İKİNCİ TUR' SİNYALİ

Çarşamba günü Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesi beklenen Zelenskiy, Rusya'nın barış anlaşması teklifine hala yazılı bir cevap vermediğini belirtti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin ikinci turu hakkında yakın zamanda açıklama yapılacağını duyurdu.