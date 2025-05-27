Ukrayna ateşkes şartlarını ABD’ye iletti! "Maddeleri kabul ettireceğiz"

Ukrayna-Rusya savaşında kritik bir eşik aşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Kellogg, Kiev’in ateşkes için belirlediği şartları ABD’ye sunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında ateşkes süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kellogg, Kiev’in ateşkes şartlarını ilettiğini ve bu maddelerin Moskova’ya kabul ettirilmesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRDÜRÜLMELİ"

Fox News’e konuşan Kellogg, "Kiev'den bir ateşkes şartları listesi aldık ve bunları Moskova'dan temin etmeliyiz" dedi. Açıklamasında, Rusya’yı müzakereye zorlamak için baskının devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

"TOPLANTI VATİKAN'DA OLSUN İSTEDİK, RUSLAR REDDETTİ"

Kellogg, muhtemel bir barış görüşmesinin Vatikan’da yapılmasının planlandığını ancak bu önerinin Rusya tarafından kabul edilmediğini belirtti. "Toplantıyı Vatikan'da yapmak isterdik ama Ruslar bunu istemedi" ifadelerini kullandı.

FİDAN KİEV'E GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen barış çabaları kapsamında diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Fidan’ın bu hafta Kiev’e giderek Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi ve İstanbul’da gerçekleştirilen barış temaslarının devamını görüşmesi bekleniyor.