Ankara-Moskova hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Lavrov'dan dikkat çeken açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ateşkes şartlarının hazırlanmaya devam ettiğini söyleyip barış ortamının devam etmesinin arzuları olduğunu söyledi. Lavrov ise, Avrupa'nın barış girişimini baltaladığını ve bunu sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın açıklaması düzenledi.

"Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Lavrov, "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez." ifadeleri kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamaları ise şöyle:

"Diplomasi trafiğimiz sonuç veriyor. Suriye'nin bütünlüğü konusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Esir takasından memnunuz. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ve barış umut ediyoruz.

(Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD ve AB'nin aldığı kararlar son derece önemlidir.

Gazze’de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail’i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır"

SORU-CEVAP

Bakan Fidan: Dün Sayın Putin'le görüşmemizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları dile getirdik. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin netice kazanması önemli. Katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik.

Şartların hazırlanmakta olduğunu hazırlanır hazırlanmaz karşı tarafa iletileceği bilgisi var.

Akkuyu Nükleer Santrali sürecinde bazı aksaklıklar konusunda görüşmelerimiz oldu. Rus tarafının ne kadar hassas olduğunu görme imkanımız oldu.

Türkiye gaz ihtiyacının bir bölümünü Rusya'dan temin ediyor. BOTAŞ-GAZPROM arasında görüşmeler var. Sayın Putin'in desteğini rica ettik.

Lavrov: Saldırılara cevap verdik, sadece askeri tesisleri vurduk.

ABD tarafı ile iyiyiz. ABD tarafı bize bir mesaj göndermek istiyorsa bize direkt söyleyebilir.

Brüksel'in teşebbüslerine gülüyorum. Avrupa'nın müzakere sürecini baltalama denemelerini ben de görüyorum. Avrupa'da endişe hali var. Bu savaşı devam ettirecekleri gücü olmadıklarının farkındalar.

Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya... savaşı isteyen güçler çok korkuyorlar. Onların savaş için güçleri yok. Korkuyorlar ki, Trump'ın siz başladınız siz devam edin demesinden.

Trump, Putin ile anlaştı. Ancak bahsettiğimiz şahıslar savaş devam etsin istiyor. Enerji fiyatları arttı mesela... Halklarının buna razı olmasını istiyorlar.

Bakan Fidan: Biz bu ev sahipliğine her zaman hazırız. Bunun görev olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri barış çağrısı yapmakta. Bunun her tarafında mutabık kalacağı şekilde olması arzumuzdur.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin köşe taşı, güven. Her iki lider de önemli küresel sınamalardan geçmiş mücadeleci iki lider. Her iki taraf da mutabık kaldıkları noktaları iyi bilmektedirler. Bizler bakanlar düzeyinde iki lider tarafından ortaya konan iradenin hayata geçmesi için çalışıyoruz.

Lavrov: Avrupa tek sesle hiçbir şekilde ateşkes olmasın diyorlardı, şimdi de tek koşul olmadan ateşkes yapın diyorlar. Sayın Trump sonuca odaklı bir adam.

Önemli olan Avrupa'nın barışı baltalama teşebbüsünü bitirmek lazım. Mutabakat sonrasın Avrupa ile müzakere süreci yeniden başlayabiliriz.

Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz.

Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma izni, uzun zaman önce verildi, ancak gizli tutuldu.

Suriye'deki yeni yönetimle temaslarımız devam ediyor.