5 milyon kişiye 2B müjdesi gelmişti! Bakanlık duyurdu: 6 soruda mülkiyet hakları ve tapu süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" demişti. Bakanlık, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesi ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

İstanbul’da 21 Mayıs'ta düzenlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) 178'inci Kuruluş Yıl Dönümü programına katılan Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirleneceğini açıkladı. 5 milyon kişiyi ilgilendiren konunun çözüme kavuşturulacağını belirten Kurum, “Vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” dedi.

6 SORUDA 2B SÜRECİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sürece dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıllardır tapu bekleyen 5 milyon kişiyi ilgilendiren yeni çalışmanın, yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan, sınırları belirlenmiş ve halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan orman vasfını yitirmiş atıl alanları içerdiğinin altı çizildi.

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1- 2B arazileri nedir?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamda çıkarılan araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlardır.

2- Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsar?

Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsamaktadır.

3- 2B araziler nasıl tescil edilir?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler, Hazine adına tescil edilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 3402 Sayılı Kadastro Kanununun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtilir.

4- Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?

Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değildir. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenmiş, halihazırda vatandaşlarımız tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlardır.

5- Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

6- Düzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlarımız yararlanacak?

Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunmaktadır.