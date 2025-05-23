2B kentsel dönüşüme kaynak olacak! Şimdiye kadar 26 milyar lira gelir sağlandı

Yılan hikâyesine dönen 2B düzenlemesi çıkarsa, hem 5 milyon kişiyi ilgilendiren 55 yıllık bir mesele çözüme kavuşacak hem de kentsel dönüşüm ve deprem bölgesine kaynak sağlanacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıklamasının ardından, tahsis süreçleri hızlandı. Tapu ile ilgili işlemler sürerken, orman vasfını kaybetmiş 2B arazilerinden elde edilen gelir de 26 milyar liraya ulaştı. 2024 yıl sonu itibarıyla, 986 bin hak sahibine 689 bin adet taşınmazın satış işlemi gerçekleştirildi. Bu taşınmazların toplam rayiç bedeli 44 milyar lira, toplam satış bedeli ise 26 milyar lira oldu. Bu bedelin de 16,9 milyar lirası tahsil edildi, geriye kalan kısmı ise taksitler hâlinde ödeniyor. Bu arada, 2024 yılında toplam 37 bin adet 2B taşınmazının 57 bin hak sahibine satış işlemi gerçekleştirildi. 2024 yılı içerisinde 2B taşınmaz satış geliri olarak 3 milyar 530 milyon lira tahsil edildi. Tahsil edilen bu tutarın yaklaşık 106 milyon lirası Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılırken, 519 milyon lirası Çevre Bakanlığına özel gelir olarak kaydedildi.

SINIR DIŞINDAKİ ALANLAR

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı işlemleri ise belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri olmak üzere iki koldan yürütülüyor. 2024 yılında toplam 37 bin adet 2/B taşınmazının 57 bin hak sahibine satış işlemi gerçekleştirildi. 2024 yılı içerisinde 2/B taşınmaz satış geliri olarak ise 3 milyar 530 milyon TL tahsil edildi. Tahsil edilen bu tutarın yaklaşık 106 milyon TL’si Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılırken, 519 milyon TL’si Bakanlığa özel gelir olarak kaydedildi. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış İşlemleri kapsamında, son başvuru tarihi itibarıyla 433 bin adet başvuru yapılırken, bunlardan yaklaşık 140 bini kanunda belirtilen şartları sağlamamaları nedeniyle reddedildi. Kalan 290 bin adet başvurunun değerlendirilme işlemleri ise devam ediyor. Bu arada, 6292 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satışında 2024 yılı sonu itibarıyla 79 bin adet taşınmazın 104 bin hak sahibine satış işlemi gerçekleştirilirken, 2024 yılı sonu itibarıyla satışı gerçekleştirilen taşınmazların toplam satış bedeli 6 milyar 685 milyon lira olarak hesaplandı.

SINIR İÇİNDEKİ ALANLAR

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri kapsamında son başvuru tarihi itibarıyla 136 bin adet başvuru yapılırken, bunlardan yaklaşık 40 bini kanunda belirtilen şartları sağlamamaları nedeniyle reddedildi. Kalan 95 bin adet başvurunun değerlendirilme işlemleri ise devam ediyor. 26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satışında 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 14 bin adet taşınmazın 21 bin hak sahibine satış işlemi gerçekleştirildi. 2024 yılı sonu itibarıyla satışı gerçekleştirilen taşınmazların toplam satış bedeli 3 milyar 46 milyon lira oldu. Bu bedelin 1 milyar 202 milyon lirası tahsil edildi ve geri kalan kısmı ise taksitler hâlinde ödeniyor.