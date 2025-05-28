Rusya'dan Ukrayna'ya "İstanbul" teklifi! Tarih verip çağırdılar

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da 16 Mayıs'ta barış zirvesi düzenlenmişti. Aradan geçen sürenin ardından Rusya'dan görüşmelerin ikinci ayağı için dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna’ya müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettik." dedi. Bakan Lavrov ayrıca, müzakere platformunu sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Moskova yönetiminden, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski'den önemli açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti. Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

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"İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEYİ TEKLİF ETTİK"

Rusya’nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

"TÜRK ORTAKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye’ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı. Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

"TÜM MESELE ORTAK BİR UZLAŞMAYA VARMAK"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da, basına yaptığı bir açıklamada Ukrayna-Rusya müzakerelerinin bir sonraki turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, bir basın mensubunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin adresine ilişkin sorusuna "Örneğin, görüşmelerin ilk ayağına ev sahipliği yapmış olan yerin gayet uygun, geriye kalan tüm mesele ortak bir uzlaşmaya varmak." cevabını verdi. Rusya'nın ikinci görüşmenin de İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin fikirleri sorulduğunda ise Kremli Sözcüsü Peskov "Kesinlikle değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ TURU İÇİN KESİN TARİH VE YER TEKLİF ETTİK"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinski ise müzakerelere ilişkin, "Ukrayna'ya görüşmelerin ikinci turu için kesin tarih ve yer teklif ettik, en kısa sürede cevap bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İLK MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.