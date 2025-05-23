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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'İstanbul' mesajı: Anlaşmaya bağlıyız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İstanbul’da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlıyız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bugün yapılan esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Lavrov açıklamasında, "Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman görüşmelere açığız ve İstanbul’da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız" dedi.

Ukrayna’nın son 3 gün içinde Rus hedeflerine yaklaşık 800 insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, bunun da son günlerde Kiev’i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği desteğin "doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu ülkelerin, bu suçlardaki sorumluluk payları nedeniyle hesap vereceğinden eminiz" diye konuştu.

Bu tür eylemlerin barış görüşmelerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, "Bu, İstanbul’da Rusya ve ABD başkanları arasında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerlemeyi engelleme girişimidir. Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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