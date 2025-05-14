Herkes onu bekliyordu! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan sürpriz karar: İstanbul görüşmelerine katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacak. Kommersant'ın edindiği bilgilere göre, Lavrov'un toplantıya katılmayacağı kesinleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs gecesi televizyon ekranlarından yaptığı sürpriz açıklamayla tüm dünyanın dikkatini İstanbul'a çekmişti. Uluslararası diplomasi çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu açıklamanın ardından, 15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna görüşmeleri, küresel siyasetin odak noktası haline geldi.

Washington Post'un eski bir üst düzey Kremlin kaynağına dayandırdığı haberine göre, Rus heyetine başkanlık etmesi beklenen isimler arasında Başkanlık Yardımcısı Yuri Ushakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bulunuyordu. Ancak, Kommersant gazetesinin edindiği bilgilere göre, Lavrov'un görüşmelere katılmayacağı netleşti.

Toplantıda Rusya'nın hangi düzeyde temsil edileceği ve heyete kimin başkanlık edeceği konusunda Kremlin'den resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber Rusya'dan sır gibi gizlenen isim: Türkiye'deki görüşmelerde kim yer alacak?

ABD VE TÜRKİYE'DEN DİPLOMATİK HAMLELER GELDİ

ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Whitkoff'un, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna heyetine liderlik etmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımına bağlı olabileceğini ifade etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov'a göre, Putin'in 15 Mayıs'ta başka çalışma toplantıları var. Putin'in İstanbul'daki görüşmelere katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ NE OLACAK?

İstanbul'da yapılacak olan görüşmelerin gündem maddeleri, Kommersant'ın "Rusya üzerindeki baskı yoğunlaşıyor" başlıklı haberinde detaylandırıldı. Toplantıda Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar, insani koridorlar, enerji güvenliği ve taraflar arasındaki askeri gerilimin azaltılması gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.