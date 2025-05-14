İstanbul'da barış masası kuruluyor: Zelenskiy ateşkes için yeni taleplerini sıraladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinde ateşkes ve tutuklu takası taleplerini masaya koydu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmemesi durumunda bunun "tam bir yenilgi" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Putin'in Türkiye'ye gelmemesi durumunda bunun "tam bir yenilgi" olarak görüleceğini ifade etti. İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde ana gündem maddesi ateşkes ve tutuklu değişimi oldu.

Zelenskiy, Liberation'a verdiği mülakatta, "Eğer Putin ile görüşürsem, siyasi bir zaferle çıkmalıyız. Ateşkes sağlanmalı, tüm mahkumlara karşılık tüm mahkumlar değiştirilmeli ya da buna benzer bir şey yapılmalı." ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, taraflar arasındaki güven eksikliğine de dikkat çekerek, "Rusların Ukraynalılara, Ukraynalıların da Ruslara güvenmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden dış arabulucuların garantörlüğü şart." dedi.

"TÜRKİYE, BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KİLİT ROL ÜSTLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler, Avrupa ve ABD'nin desteklediği "istekliler koalisyonu"nun 30 günlük ateşkes çağrısının ardından gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'un katılımıyla desteklenen bu girişim, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü bir kez daha ön plana çıkardı.

Erdoğan'ın İstanbul'da barış müzakerelerine ev sahipliği yapması, Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve bölgesel istikrar açısından ne kadar kritik bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdi. Diplomatik kaynaklar, "Türkiye'nin arabuluculuğu olmadan bu müzakerelerin gerçekleşmesi mümkün değildi." yorumunda bulundu.

PUTİN'İN KATILIMI ÇIKMAZ DA MI?

Kremlin lideri Vladimir Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmiş, ancak görüşmeler sırasında 30 günlük ateşkes girişiminden hiç bahsetmemişti. Putin'in bu sessizliği, Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılanırken, Rusya'nın kendi pozisyonunu koruma çabası olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma kararı aldığı açıklandı. Zelenskiy, doğrudan görüşmelerin gerçekleşmesi için İstanbul'da Putin'i bekleyeceğini bir kez daha vurguladı.

ZELENSKİY'NİN TALEPLERİ NET: ATEŞKES VE TAKAS

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmenin başarılı olabilmesi için iki temel şart öne sürdü: Ateşkes ilan edilmesi ve tüm tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması. Kiev'in taleplerinin gerçekleşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini belirten Zelenskiy, dış garantörler olmadan bu süreçlerin sağlıklı şekilde işlemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Ukrayna lideri, "Barış ancak uluslararası toplumun garantörlüğü altında sağlanabilir. Aksi takdirde, Rusya'nın taahhütlerine güvenmek mümkün değil." dedi.