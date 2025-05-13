Rusya Ukrayna görüşmesi ne zaman? Türkiye, tarihi buluşmaya ev sahipliği yapacak!

İstanbul’da gerçekleşecek Ukrayna-Rusya görüşmesi için geri sayım başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin barış masasında buluşacağı kritik tarih belli oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu görüşme, savaşın sona ermesi yolunda umutları yeşertti.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılından bu yana devam eden savaş, yüz binlerce insanı etkiledi. İki ülkenin lideri, Türkiye’nin arabuluculuğunda barış için masaya oturmaya hazırlanıyor. İstanbul’da gerçekleşecek olan görüşme için geri sayım başlarken, dünya kamuoyunun gözü bu kritik görüşmede olacak.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in teklif ettiği ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin kabul ettiği barış görüşmeleri, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek. Putin, Ukrayna tarafına sunduğu çağrıda, 2022 yılında İstanbul’da başlayan ancak yarım kalan müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Bu çağrıya Zelenski’den olumlu dönüş gelmesi, barış umutlarını yeniden yeşertti.

KİMLER KATILACAK?

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak zirvenin organizasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan rol oynadığı bildirildi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da görüşmelere gözlemci statüsünde katılabileceği iddiası dikkat çekti. Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Eğer bir şeyler değişecekse orada olmak isterim” diyerek İstanbul’a gelebileceğinin sinyalini verdi.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

15 Mayıs’taki görüşmede iki ülke arasındaki savaşın sonlandırılması, ateşkes ilanı ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli adımlar masaya yatırılacak. Putin, görüşmenin ana gündem maddesinin “kanlı savaşa son vermek” olduğunu vurgularken, Zelenski de “Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok” diyerek kalıcı bir ateşkesi ön şart olarak değerlendirdi.