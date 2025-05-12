45 yıllık kanlı geçmiş nasıl sona erdi? Türkiye, terör örgütü PKK'dan kurtuldu!

Türkiye, yıllardır sırtında kambur olan terör belasından kurtuldu. PKK’nın 45 yıl sonra kendini feshettiğini açıklamasıyla Terörsüz Türkiye hedefinde yeni gelişmeler yaşandı. Peki, 45 yıllık bu kanlı geçmiş nasıl sona erdi? İşte, perde arkasında yaşananlar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefinde yürütülen diplomatik ve siyasi girişimler, meyvesini verdi. Terör örgütü PKK, 12. kongresini toplayarak silah bırakma ve kendini feshetme kararını kamuoyuna açıkladı.

TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’DAN KURTULDU

Terörsüz Türkiye’de hedefe ulaşıldı. Düzenlenen 12.kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı kamuoyuna duyurdu. 12 Mayıs Pazartesi günü gelen açıklama şu şekilde:

‘‘Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı. Kongremiz çatışmaların devam ettiği, havadan karadan saldırıların sürdüğü, alanlarımız üzerindeki kuşatma ve KDP ambargosunun devam ettiği zorlu koşullara rağmen güvenlikli bir şekilde gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla gerçekleşen PKK 12. Kongresi Önderlik, Şehitler, Gaziler, PKK’nin Örgütsel Varlığı ve Silahlı Mücadele Yöntemi ile Demokratik Toplum İnşası konularını tartışarak Özgürlük Hareketimiz için yeni bir döneme girişi ifade eden tarihi kararlar aldı.’’

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BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

1 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği tokalaşması sürecin ilk adımını attı. Bu tokalaşma, taraflar arasında diyaloğun kapısını araladı.

22 Ekim’de Bahçeli, kamuoyuna yaptığı açıklamada “İmralı ile görüşülsün” çağrısında bulundu. Bu çağrıdan bir gün sonra, 23 Ekim 2024 tarihinde Ömer Öcalan İmralı’ya gitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye destek mesajı göndererek sürece açık destek verdi.

26 Kasım 2024’te Bahçeli bir kez daha “DEM-İmralı görüşsün” diyerek sürecin hız kazanmasını sağladı. Aynı gün DEM Parti, İmralı ziyareti için resmi dilekçesini sundu.

28 Aralık’ta DEM Parti heyeti, İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile ilk temasını gerçekleştirdi.Yeni yılın başında, 2 Ocak 2025’te DEM Parti heyeti siyasi partilerle görüşmelerine başladı. 11-12 Ocak’ta ise Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu isimlerle görüşmeler yapıldı. Ardından, 15-17 Şubat tarihleri arasında DEM heyeti Irak’ın kuzeyine giderek temaslarını sınır ötesine taşıdı.

27 Şubat 2025 tarihinde İmralı’dan, PKK’ya silah bırakma çağrısı yapıldı. 1 Mart’ta terör örgütü PKK, bu çağrıyı kabul ettiğini ilan etti. 10 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle ilk kez resmi olarak görüştü.

Sürecin son halkası 9 Mayıs 2025’te PKK’nın kongresinin toplanması ve 12 Mayıs’ta silah bırakma ve kendini feshetme kararını kamuoyuyla açıklamasıyla tamamlandı.