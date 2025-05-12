PKK'nın fesih kararı sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Kazanan Türkiye" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesini ve terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Kurtulmuş "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm milletimiz olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe geldiğini belirterek, bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Atılacak adımların, hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanmasının, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür. Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır.

"KAZANAN TÜRKİYE'DİR"