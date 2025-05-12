Terör örgütü PKK silahları nasıl teslim edecek? Yer ve tarih belli oldu!

Terör örgütü PKK, bugün kendini feshetme kararı aldı. Tarihi karar sonrası gözler silahların ne zaman bırakılacağı sorusuna geldi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği konuya ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Perşembe günü Erbil'de, silahların nasıl teslim edileceğine dair komite toplantısı olacak." dedi. Atik, "Terör örgütü PKK'nın teslim ettiği silahların hepsini Türkiye alacak" ifadelerini kullanarak silah bırakma sürecinin yaz ayları boyunca süreceğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın, kendini feshetme kararının ardından silahları nasıl teslim edeceğiyle ilgili sürece ilişkin merak edilenleri TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik açıkladı. Atik, silah bırakma sürecinde ilk toplantının Irak'ın Erbil kentinde yapılacağını duyurdu.

Türkiye bugün terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını konuşuyor. 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla bugün kamuoyuna duyurdu.

"ERBİL'DE SİLAHLARIN NASIL TESLİM EDİLECEĞİNE DAİR KOMİTE TOPLANTISI OLACAK"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Perşembe günü Erbil'de bir toplantı yapılacak. Silahların nasıl teslim edileceğine dair komite toplantısı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görevliler, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan görevliler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri ve terör örgütü PKK'nın yöneticileri orada olacak." dedi.

"PKK'NIN TESLİM ETTİĞİ SİLAHLARIN HEPSİNİ TÜRKİYE ALACAK"

Terör örgütü PKK'nın teslim edeceği silahlara ilişkin olarak da konuşan Atik, "PKK'nın teslim ettiği silahların hepsini Türkiye alacak. Silahlar üzerinde inceleme yapılacak. Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Silah bırakma yaz ayları boyunca sürecektir." ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇIKMAYACAK"

Öte yandan Fatih Atik, kamuoyunda da merak konusu olan "Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan cezaevinden çıkacak mı?" sorusuna da "Terörist elebaşı Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak." cevabını verdi.