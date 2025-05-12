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PKK'nın feshi sonrası sıcak çatışma iddiası! En yetkili kurumdan açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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PKK&#039;nın feshi sonrası sıcak çatışma iddiası! En yetkili kurumdan açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gara Dağı'nda TSK ile PKK arasında çatışma yaşandı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir çatışma olmadığı ve kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasını yalanladı.

Türkiye bugün terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını konuşuyor. 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla bugün kamuoyuna duyurdu. Tarihi karar sonrası ortaya birçok dezenformasyon da atıldı.

"BAHSE KONU BÖLGEDE HERHANGİ BİR ÇATIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz."

Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası sıcak çatışma iddiasına yalanlama! DMM'den net mesaj geldi - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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