PKK silahları nereye bırakacak, fesih süreci nasıl olacak? Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakacak!

Terör örgütü PKK yazılı fesih kararını kamuoyuna duyurdu. Yapılan çağrı sonrasında Terörsüz Türkiye hedefinde yeni gelişmeler yakından takip edilirken terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma süreci gündeme geldi.

Terör örgütü elebaşıAbdullah Öcalan’ın çağrısının ardından 12.kongre toplanmıştı. 12 Mayıs Pazartesi günü yapılan toplantının ardından karar açıklandı. Terör örgütü PKK 45 yıl sonra kendini feshettiğini kamuoyuna duyurdu.

PKK SİLAH BIRAKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müjdeleri her an alabilirsiniz” açıklamasının ardından Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 12.kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı kamuoyuna duyurdu. 12 Mayıs Pazartesi günü erken saatlerde gelen açıklama şu şekilde:

‘‘Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı. Kongremiz çatışmaların devam ettiği, havadan karadan saldırıların sürdüğü, alanlarımız üzerindeki kuşatma ve KDP ambargosunun devam ettiği zorlu koşullara rağmen güvenlikli bir şekilde gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla gerçekleşen PKK 12. Kongresi Önderlik, Şehitler, Gaziler, PKK’nin Örgütsel Varlığı ve Silahlı Mücadele Yöntemi ile Demokratik Toplum İnşası konularını tartışarak Özgürlük Hareketimiz için yeni bir döneme girişi ifade eden tarihi kararlar aldı.’’





PKK SİLAHLARI NEREYE BIRAKACAK?

Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakma kararı aldı.12 Mayıs Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma işlemi; üç aşamalı plan dahilinde uluslararası gözlemci ve Birleşmiş Milletler gözetiminde silahlarını da teslim edeceği duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Duhok Vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Erbil'in Binar ve Köysancak, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık kasabalarında silahlarını teslim edeceği açıklandı.

Bu sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

PKK FESİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından 12.kongre toplanmıştı. 12 Mayıs Pazartesi günü terör örgütü PKK silah bırakma kararını kamuoyuna duyurdu. PKK fesih kararı süreci ise aşamalarda gerçekleşti:

1 EKİM 2024- MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ DEM PARTİ HEYETİYLE TOKALAŞTI.

22 EKİM 2024- DEVLET BAHÇELİ "İMRALI" ÇAĞRISINDA BULUNDU.

23 EKİM 2024- ÖMER ÖCALAN "İMRALI"YA GİTTİ.

29 EKİM 2024- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI VERDİ.

26 KASIM 2024- BAHÇELİ “DEM-İMRALI GÖRÜŞSÜN” DEDİ

26 KASIM 2024- DEM PARTİ, İMRALI ZİYARETİ İÇİN DİLEKÇE VERDİ

28 ARALIK 2024- DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİTTİ

2 OCAK 2025- DEM PARTİ HEYETİ, SİYASİ PARTİLER TURUNA ÇIKTI

11-12 OCAK 2025- DEM PARTİ HEYETİ, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’I ZİYARET ETTİ

15-16-17 ŞUBAT 2025- DEM PARTİ HEYETİ IRAK’IN KUZEYİNE GİTTİ

27 ŞUBAT 2025- İMRALI PKK’YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI.

1 MART 2025- PKK, ÖCALAN’IN ÇAĞRISINI KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

10 NİSAN 2025- ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

9 MAYIS 2025- PKK KONGREYİ TOPLADIĞINI AÇIKLADI

12 MAYIS 2025- PKK SİLAH BIRAKTIĞINI, KENDİNİ FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI.