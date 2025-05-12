PKK'nın fesih kararı... Hakan Fidan: Alınan karar tarihi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda PKK'nın feshiyle ilgili " Karar bence tarihi ve önemli bir karar. Kararın ardından atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'nın silah bırakma açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kararı değerlendirdi.

Kararın tarihi olduğunu söyleyen Fidan, bundan sonraki gelişmeleri de yakından takip edeceklerini söyledi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(PKK'nın fesih kararı) Karar bence tarihi ve önemli bir karar. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz.

Geleceğimiz için, herkes için hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu ülkenin evladı olarak kendi sağ duyumuz ve irademizle çözebileceğimizi gösteriyor. İnşallah bunun devamı gelecektir. Bu olumlu havanın üstüne başka bir şey söylemek istemiyorum.

"PUTİN TEKLİF, TRUMP TEŞVİK ETTİ"

Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da kurulacak ittifak masası hakkında da konuşan Fidan şunları söyledi:

"Türkiye bütün kurumlarıyla üzerine düşeni yapıyor. Biz burada başta durduğumuz yerde duruyoruz. Her türlü katkıyı vermeye hazırız. Sayın Putin'in bu yönde teklifi oldu, Trump'ın teşviki oldu, Zelenski'nin başka teklifi oldu... Bunlar olumlu şekilde evriliyor.

Bütün sorunların barışçıl şekilde çözülmesi için mesai harcıyoruz. Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında biraraya geleceğini düşünüyorum. Her iki tarafından gözettiği bir kamuoyu var... Ama bütün bunlar normal. Bizim durduğumuz yer sabit. Ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz"