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ABD'den dikkat çeken PKK açıklaması: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;den dikkat çeken PKK açıklaması: Müttefikimiz Türkiye&#039;nin yanındayız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye bugün tarihi bir olaya şahit oldu. Yıllardır kanlı saldırılarıyla bilinen terör örgütü PKK kendini feshetti. Konuyla ilgili birçok ülkeden açıklama gelirken, ABD'den ilk açıklama Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla geldi. Yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

5-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre sonrası terör örgütü PKK, bugün erken saatlerde kendini feshettiğini açıkladı. Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 'pratikleşme süreci'nin İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan tarafından yönetileceği belirtildi.

ABD'den dikkat çeken PKK açıklaması: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız - 1. Resim

"TERÖRÜN GELECEĞİ YOKTUR"

Konuyla ilgili birçok ülkeden açıklama gelirken, ABD'den ilk açıklama Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla geldi. 

Kararın dönüm noktası niteliğinde olduğu vurgulanana açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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