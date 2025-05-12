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Irak'tan kritik PKK'nın feshi açıklaması! "Gerçek bir fırsat sunmaktadır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

5-7 Mayıs arası yapılan kongrede çıkan kararlı terör örgütü PKK kendini feshetti. Konuyla ilgili Irak'tan kritik bir açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar, kalıcı barış çabalarını ileriye taşımak ve onlarca yıldır bölge halklarını etkileyen uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

5-7 Mayıs arası düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Irak'tan kritik PKK'nın feshi açıklaması!

"GERÇEK BİR FIRSAT"

Yapılan açıklamada, "Irak Cumhuriyeti, PKK’nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı durdurma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, Irak ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye katkı sağlayacak olumlu ve önemli bir adımdır" denildi.

Bakanlık, "Bu karar, kalıcı barış çabalarını ileriye taşımak ve onlarca yıldır bölge halklarını etkileyen uzun süreli çatışmaları sona erdirmek için gerçek bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, barış ve istikrarı pekiştirecek her türlü çabayı desteklediklerini yineleyerek, güvenlik tehditlerinin diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesinin bölge halklarının güvenlik ve kalkınma beklentilerine cevap vereceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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