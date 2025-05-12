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Aliyev'den PKK'nın feshi sonrası Erdoğan'a tebrik mesajı: Bir zaferdir

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aliyev&#039;den PKK&#039;nın feshi sonrası Erdoğan&#039;a tebrik mesajı: Bir zaferdir
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

PKK'nın fesih kararı almasının ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını kutladı. Aliyev, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemli bir aşamasına gelindiğini vurgulayıp desteğini yineledi.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti.

Aliyev'den PKK'nın feshi sonrası Erdoğan'a tebrik mesajı: Bir zaferdir - 1. Resim

ALİYEV'DEN TEBRİK: DEĞERLİ KARDEŞİMİN İLAN ETTİĞİ

Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkını alınan karar dolayısıyla yürekten kutladığını belirtti.

Aliyev, "Değerli kardeşimin ilan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan bu gelişme, ülkede sürdürülen kararlı siyasetin, güçlü liderlik ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin bir zaferidir" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın tam olarak uygulanması yönünde Türkiye devletine ve halkına başarılar dileyen Aliyev, desteğini yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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