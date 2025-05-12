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PKK'nın fesih kararına tepkiler ne yönde oldu? 'Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir!'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakma kararı aldı. PKK’nın kendini fesih ettiğini açıklamasının ardından siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Yapılan açıklamaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir" dedi.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından 12 Mayıs Pazartesi günü yapılan toplantıda karar açıklandı.Terör örgütü PKK yazılı fesih kararını kamuoyuna duyurdu. Fesih kararı Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçerken siyasiler açıklamalarda bulundu.

PKK’NIN FESİH KARARINA TEPKİLER NE OLDU?

Terör örgütü PKK 12 Mayıs Pazartesi günü erken saatlerde silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaların ardından Terörsüz Türkiye hedefinde gelişmeler yakından takip edilirken siyasiler çeşitli açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir." dedi.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Bahçeli açıklamasında silahların bırakılması, militanların geleceği, PKK ile Suriye'deki YPG arasındaki ilişkiler gibi konuların yasal ve stratejik çerçevesinin ele alınması gerektiğini vurguladı.

PKK'nın fesih kararına tepkiler ne yönde oldu? 'Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir!' - 1. Resim

TARİHİ VE ÖNEMLİ KARAR

Terör örgütü PKK’nın kendini fesih kararının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrar açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik alanlar var, bunları yakından takip edeceğiz" dedi.

PKK'nın fesih kararına tepkiler ne yönde oldu? 'Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir!' - 2. Resim

FESİH KARARINA DİĞER TEPKİLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız" dedi.

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüneceğini" söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik kararı "Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli bir aşama" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" ifadesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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