CHP lideri Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararına dair ilk açıklama geldi. Özel, "Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkıma yol açan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz. " dedi.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti. PKK'nın silah bırakarak varlığını yok etme kararının ardından suskun kalan CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

Sessizliğini bozan Özel, "Terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN AĞIR BEDELLER ÖDEDİĞİ DÖNEMİN SONA ERMESİ ÖNEMLİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. CHP'nin tarih boyunca barışın yanında, terör ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğuna vurgu yapan Özel, PKK'nın fesih kararının Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritik olduğunu söyledi.

SÜRECİN TÜM AŞAMALARIYLA NİHAYET ERMESİNİ BEKLİYORUZ

Sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesinin atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Özel, "Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yol açan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz." dedi.

CHP OLARAK SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Özel şunları kaydetti:

"Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar vardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının alındığı tam bir çözüm için sorumluluk bilinciyle davranmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz."