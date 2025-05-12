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Almanya'dan PKK'nın feshi sonrası ilk açıklama!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Almanya&#039;dan PKK&#039;nın feshi sonrası ilk açıklama!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından bölgesel güçler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya'dan konuya ilişkin verilen mesajda "Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" dedi.

Almanya'dan PKK'nın feshi sonrası ilk açıklama! - 1. Resim

ALMANYA'DAN PKK'NIN FESHİ MESAJI: ÖNEMLİ BİR ADIM 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "PKK açıklaması, Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullanarak, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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