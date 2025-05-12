Almanya'dan PKK'nın feshi sonrası ilk açıklama!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2025 18:38 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 18:42 - Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından bölgesel güçler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya'dan konuya ilişkin verilen mesajda "Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" dedi. İlgili Haber Aliyev'den PKK'nın feshi sonrası Erdoğan'a tebrik mesajı: Bir zaferdir ALMANYA'DAN PKK'NIN FESHİ MESAJI: ÖNEMLİ BİR ADIM Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "PKK açıklaması, Türkiye’de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullanarak, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. İlgili Haber Bahçeli'den terörsüz Türkiye hediyesi! Kabine'ye Türk bayraklı çiçek gönderdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru