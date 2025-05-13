'Terörsüz Türkiye' ümitleri yeşertti! Para silaha değil kalkınmaya akacak, dünya ekonomisinde ilk 10'a gireceğiz

Terörsüz Türkiye ile 41 yıllık pranga son bulurken, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla turizm, gıda ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgenin kalkınmasıyla refah artacak. İş dünyası temsilcileri yeni dönemde paranın silahlara değil altyapı ve yatırıma akacağını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın, örgütün feshedildiğini açıklamasından sonra bölgede umutlar yeşerdi. Yeni dönemde bölgede silahlar değil artık ‘ticaret’ konuşacak. Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla turizm, gıda ve sanayi sekörleri başta olmak üzere bölgenin kalkınmasıyla refah artacak.

TÜRKİYE 41 YILLIK PRANGADAN KURTULDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirterek “21. yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olması yolunda ülkemiz önemli bir prangadan kurtuldu. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye’yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor. Bu yeni döneme damgasını vuracak kavramlar ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam olacak. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRERİZ

Avdagiç, yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artışın ekonomimize olumlu yansıyacağına işaret ederek şöyle devam etti: Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz.

TÜRKİYE İÇİN TARİHÎ FIRSAT

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de terörsüz Türkiye’nin tarihî bir fırsat olduğunu belirterek “Barış ve huzur ortamının şekillendireceği yeni dönemde kaynaklarımızı üretime ve yatırıma dönüştürmemiz hâlinde toplumsal refahı çok hızla bir üst seviyeye taşıyabileceğimize ve Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğimize yürekten inanıyorum” ifadesini kullandı.

KÜRESEL AKTÖR OLURUZ

İSO BAşkanı Erdal Bahçıvan “Barışın yolunda silahların susması, barışın önünün açılması ülkemiz ve gelecek kuşaklar adına son derece sevindirici” derken Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran “PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, güvenlik risklerinin azalmasıyla yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır” dedi.

PARA ALTYAPI VE YATIRIMA AKACAK

ASKON Başkanı Orhan Aydın da silaha akan paranın artık yatırıma yöneleceğini söyledi. Ülke olarak 3,5 trilyon doları bulan çok ciddi bir bütçe kaleminin güvenlik meselelerine aktarıldığını hatırlatan Aydın, bundan böyle askerî operasyon maliyetlerinin azalarak, buradan elde edilen kaynağın eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetlerine daha fazla yönlendirileceğini, ülkenin daha hızlı büyümesi ve refahına büyük katkı sağlanacağını bildirdi.

POZİTİF KAZANIMLAR İÇİN GÜVEN ORTAMI OLUŞACAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak Türkiye’nin barış, huzur ve güven iklimiyle adım atacağı güçlü bir gelecek için tarihî eşikte olduğunu söyledi. Olpak “Bugüne kadar terör sebebiyle yitirdiğimiz canlarımız, kayıplarımızın insani boyutu bakımından çok ağır bir acıyı yüreklerimize kazıdı. Terörle mücadelenin ekonomik boyutunda ise ülkemizin kaynaklarının harcandığı çok büyük bir bedel ödendi. Ümit ediyoruz ki, ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte ekonominin en önemli ayaklarından biri olan beklenti yönetiminde de hem daha olumlu işleyen bir ticaret iklimi hem de pozitif kazanımların önünü açan yeni bir güven ortamı oluşacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin olumlu adımlarla bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SADECE SİYASİ DEĞİL EKONOMİK BİR DEVRİM

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, terörsüz Türkiye’yi sadece siyasal bir kazanım değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve insani bir devrim olarak nitelendirdi. DİSİDER, olarak, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan terör meselesinde tarihi bir eşiğin aşıldığını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Akbaş, PKK’nın silah bırakma ve örgütsel varlığına son verme kararının, ülke için büyük bir fırsat, bölge için ise âdeta yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Akbaş “Bölgemizde onlarca yıl boyunca süren çatışma ortamı; yatırımı, üretimi, istihdamı ve toplumsal huzuru derinden etkilemiştir. Artık barışın, huzurun ve kalkınmanın zamanı gelmiştir. Diyarbakır iş dünyası olarak bu yeni dönemi; üretimi artırmak, gençlerimize iş imkanı sunmak, kadınlarımızı üretime katmak ve bölgemizi refahın merkezi hâline getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA 10 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

“Terörsüz Türkiye” süreci şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı olacak İmalatçılar Sanayi Sitesi’ne süreçle birlikte yurt içi ve dışından talep yağdı. Diyarbakır İmalatçılar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk “Herkesi buraya yatırıma bekliyorum. Şu anda da ciddi talepler var” dedi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise “İş dünyası olarak bu sürecin destekçisi olacağız. İstiyoruz ki yatırımlar artsın, gençlerimiz iş sahibi olsun, bölgemiz huzurla ve güvenle büyüsün. Diyarbakır, tarih boyunca ticaretin ve kültürün beşiği olmuştur. Barış ortamı ile bu potansiyelimizi tam anlamıyla açığa çıkarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL’lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İş Yeri Projesi’nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1.200 ticari iş yeri yer alıyor.

BORSA COŞTU

Terör örgütünün kendisini feshetmesi, para piyasalarında kendini gösterdi. Borsada savunma sanayi hisseleri düşerken, Sınai Endeksi %2,50, Bankacılık ve Hizmetler Endeksi de yüzde 3 yükseldi. BİST 100, günü ortalama yüzde 3 yükselişle tamamladı.