Bakanlık projeyi hayata geçirdi! İl il binlerce çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor

​Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı TAKE Projesi meyvelerini vermeye başladı. İstanbul ve Hakkari'de binlerce çiftçiye yaklaşık 800 bin civarında sebze fidesi dağıtıldı. Bütçenin tamamı kamu kaynakları ile karşılanıyor.

​Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında binlerce çiftçiye ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, toplam 4 projeyle 526 dekar alanda 1153 çiftçiyle 740 bin fidenin buluşturulacağını söyledi.

Suat Parıldar, Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca, Silivri, Çekmeköy ve Şile’de geçen günlerde uygulanan "Yer Gülü", "Dilim Lezzeti" ve "Yaz Neşesi Hıyar" projeleri kapsamında 600 hektarlık alanda 948 çiftçiyle yaklaşık 450 bin fidenin buluşturulduğunu hatırlattı.

Parıldar, uygulanan toplam 9 projede 6 milyon liralık bütçenin tamamının kamu kaynaklarıyla karşılandığını ifade etti.

HAKKARİ'DE ÇİFTÇİLERE 43 BİN FİDE DAĞITILDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de yüzlerce çiftçiye, 43 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Yeşilçeşme Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Güneş'in bahçesinde düzenlenen törende karpuz, domates ve biber fideleri çiftçilere teslim edildi.

Vali Yardımcısı Furkan Berber, törende konuşmasında ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ürünlerden alınan verimden memnun olduğunu, belirledikleri programla geçen yıla göre daha fazla fide desteği sağladıklarını belirten Berber, "Çiftçilerimiz inşallah ektikleri fidelerle hem Çukurca'nın hem de kentin ekonomisine çok büyük katkılarda bulunurlar" dedi.