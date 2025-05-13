Devlet ikinci Habur’a izin vermedi! Teröristlerin sınır planı böyle engellendi

Silahsız 600 PKK’lı, sınırda silah bırakma ve fesih kararını açıklamak istedi. Ankara, 2009 yılında dağdan inen teröristlerin Habur’da yol açtığı tablo tekrar etmesin diye izin vermedi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005’te Diyarbakır’da yaptığı konuşma ve ardından gelişen süreç sonrası 2009 yılında Habur’a gelindi. “Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi ve Demokratik Açılım” adı altında yürütülen o dönemdeki süreçte, terör örgütü mensuplarının 19 Ekim 2009’da Habur sınır kapısında yaptığı şov büyük tepkilere yol açtı.

Sınırdan Türkiye’ye giriş yapan, davul zurnalar eşliğinde halaylar çeken PKK’lı teröristler ve Türkiye’deki yandaşları “silah bırakma”nın hedeflendiği süreci bambaşka bir yere götürdü. Teröristlerin ve onların siyasi temsilcilerinin yaptıkları konuşmalar, Türk toplumunun sinir uçlarıyla oynanmasına yol açtı. Çadır mahkemeleri gibi görüntüler de toplumdaki infialin iyice artmasını sağladı. İşte o dönemde yaşanan bu “hafifliklere” devlet bu sefer izin vermedi.

PKK’nın dünkü açıklamasının ardından ikinci bir Habur olayı yaşanmasına imkân tanınmadı. Edinilen bilgiye göre, PKK’nın dünkü açıklamasını bir grup terörist kendileri yapmaya kalkıştı. Silahsız 600 kişilik bir terörist grup, sınıra gelerek “PKK’nın fesih” kararını dünya televizyonları önünde kendileri açıklamak istedi. Ancak devlet bu şovun yapılmasına müsaade etmedi. Aynı şekilde 5-7 Mayıs’ta toplanan PKK’nın fesih kongrelerini devlet yakından takip etti. Öcalan’ın “fesih” açıklamasının aksine bir karar çıkması hâlinde devletin bu kongrelere müdahale etmek için tetikte olduğu bilgisi de ulaştı.