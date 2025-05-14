Rusya'dan sır gibi gizlenen isim: Türkiye'deki görüşmelerde kim yer alacak?

Kremlin, Perşembe günü Türkiye'de gerçekleştirilecek Ukrayna görüşmelerine kimin katılacağını açıklamayı bir kez daha reddetti.

Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna görüşmeleri öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılıp katılmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in görüşmelere katılımıyla ilgili soruları cevapsız bırakırken, katılım durumunun henüz netleşmediğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rus heyeti yarın İstanbul'da Ukrayna heyetini bekleyecek. Kimin katılacağını henüz açıklamayı düşünmüyoruz. Ukrayna tarafını kesinlikle bekleyecek. Görüşmelere katılacak temsilciler konusunda şu anda bir bilgi paylaşamayacağız"

Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında Peskov, "Mutabakata varılması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır" demekle yetindi.

Öte yandan, AFP'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Putin'i İstanbul'daki görüşmelere katılması için ikna etmeye çalışacağını söylemişti. Lula, Çin'den dönüş yolunda Moskova'ya uğramayı planladığını belirterek, "Putin'le konuşacağım. İstanbul'a git ve müzakere et, kahretsin!" ifadelerini kullanmıştı.

BREZİLYA, İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ İÇİN PUTİN'İ İKNA ETTİ Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasındaki muhtemel temasların, mutabakata varılması halinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

"TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ PUTİN'E BAĞLI"

Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

Erdoğan ve Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde, İstanbul'da müzakerelerin yapılması konusunu karara bağlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

PUTİN'İN İRAN ZİYARETİ GÜNDEMDE

Putin'in İran'a yapacağı ziyaretin kesin tarihleri de henüz belirlenmedi ancak Peskov, geçerli bir davetin olduğunu doğruladı.

AVRUPA'DA STRATEJİK GÜVENLİK ENDİŞESİ

Peskov'un açıklamalarında, Avrupa'daki stratejik güvenlik mimarisinin içler acısı bir durumda olduğu ve nükleer silahların yayılmasının güvenliği sağlamayacağı vurgulandı.

Kremlin, nükleer silaha sahip ülkelerin Avrupa'da stratejik bir güvenlik yapısı oluşturma noktasında önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu iletti.