ABD yaptırımları sonuç verdi! Rusya’nın enerji hamlesi darbe aldı: Tanker yok, gaz durdu

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar, Rusya'nın enerji projelerinde doğrudan etkisini göstermeye başladı. Novatek'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Arctic LNG 2 tesisi, tanker yetersizliği nedeniyle ilk üretim hattını kapatmak zorunda kaldı.

ABD’nin Ukrayna savaşı sonrası başlattığı yaptırım zinciri, Rusya’nın enerji projelerinde doğrudan etkisini göstermeye başladı. Hem sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) hem de ham petrol taşımacılığı sekteye uğradı.

lki, Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki Arctic LNG 2 tesisinde üretimin geçici olarak durdurulmasıyla gündeme geldi. İkincisi ise Çin açıklarında Rus petrolü taşıyan tankerlerin limanlara yanaşamamasıyla enerji ticaretinin doğrudan hedef alındığını ortaya koydu.

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TANKER KRİZİ NEDENİYLE ÜRETİM DURDURULDU

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Rus enerji şirketi Novatek tarafından işletilen Arctic LNG 2 tesisi, tanker eksikliği ve rezervuarların doluluğu nedeniyle ilk üretim hattını kapattı. Proje yılda 19,8 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahipti.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonucu Arc7 sınıfı buz kırıcı LNG gemilerinin tedariki kesintiye uğradı. Tesise yeni tanker temin edilemediği için sıvılaştırılan doğalgaz sevk edilemedi ve üretim geçici olarak durduruldu.

PETROL TANKERLERİ ÇİN AÇIKLARINDA BEKLİYOR

Diğer yandan ABD'nin Rusya’ya yönelik en kapsamlı petrol yaptırımları, Çin limanlarında ciddi aksamalara neden oldu. Kpler verilerine göre, Rusya’dan çıkan üç büyük petrol tankeri —Huihai Pacific, Mermar ve Olia— Shandong kıyılarında beklemeye alındı.

Bu tankerlerin taşıdığı toplam ham petrol miktarı 2 milyon varili aşıyor. Yaptırım uygulanan tankerler, Çin liman işletmecileri tarafından yük boşaltmasına izin verilmediği için denizde bekliyor.

ABD'NİN ENERJİ TİCARETİNE YÖNELİK EN SERT HAMLESİ

Washington yönetiminin devreye aldığı yeni yaptırım paketinde, yaklaşık 160 tanker ve birçok enerji ticaret şirketi ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından hedef alınmıştı. Bu kapsamda liman otoriteleri ve terminal işletmecilerine yaptırımlı gemilere hizmet verilmemesi yönünde doğrudan talimat verildi.

Petrol piyasaları, bu gelişmelere varil başına 80 doların üzerine çıkan fiyatlarla tepki verdiği görülmüştü.

UZMANLAR: ENERJİ PROJELERİ İZOLASYONA ZORLANIYOR

Enerji analisti Marwa Rashad’a göre bu iki gelişme, “Batı’nın enerji alanındaki yaptırımlarının eşzamanlı etki üretmeye başladığını gösteriyor.” Rashad, “Sadece lojistik değil, diplomatik ve finansal izolasyon da hız kazanıyor” değerlendirmesinde bulundu.