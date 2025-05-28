Rusya'dan yeni ateşkes teklifi: Ama bedeli var!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirmek için Batı’ya sunduğu şartlar arasında NATO’nun doğuya genişlemesinin durdurulması, yaptırımların kaldırılması ve Ukrayna’nın tarafsız kalması yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden savaşı sona erdirmek için Batılı liderlere şartlı barış önerisi sundu. Reuters’a konuşan üç üst düzey Rus kaynağa göre, Putin’in ön koşulları arasında NATO’nun doğuya doğru genişlemesini durduracak yazılı bir taahhüt, Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Ukrayna’nın tarafsız bir statüye çekilmesi yer alıyor.

Rusya, ayrıca Batı’daki dondurulmuş Rus varlıklarının serbest bırakılmasını ve Ukrayna’daki Rusça konuşanların korunmasını da resmi anlaşma şartlarına eklemek istiyor.

İlgili Haber Zelenskiy Trump ve Putin’e seslendi! "Üçlü zirve yapalım"

"BARIŞ YAPMAYA HAZIR AMA BEDELİ VAR"

Kremlin’e yakın bir kaynak, Putin’in "barış yapmaya hazır olduğunu, ancak bunu ne pahasına olursa olsun istemediğini" söyledi. Kaynaklara göre, Rusya bu şartlarda bir anlaşma sağlanamazsa, askeri kazanımları artırarak Batı'ya daha pahalıya mal olacak bir barış zeminine hazırlanıyor.

Putin’in barış şartlarında özellikle NATO’nun genişleme politikası öne çıktı. Üç kaynak, Rus liderin Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi eski Sovyet ülkelerinin NATO üyeliğinin resmen reddedilmesini talep ettiğini aktardı.

MEMORANDUM SÜRECİ BAŞLADI

Putin’in bu tutumunu ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de açıkça dile getirdiği belirtilmişti. Görüşmede, bir barış memorandumu hazırlanması fikri gündeme geldi. Rusya, şu anda bu taslağın kendi versiyonu üzerinde çalışıyor.

Trump ise Putin’in barış taleplerine karşı "ateşle oynadığı" uyarısında bulundu. Ayrıca 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği son hava saldırıları için "kesinlikle çılgına döndü" ifadelerini kullandı.

KREMLİN SESSİZ, KİEV TEPKİLİ

Kremlin, Reuters’ın haberine cevap vermezken, Kiev yönetimi de yorum talebini karşılıksız bıraktı. Ancak Ukrayna daha önce defalarca, "NATO hedeflerinden vazgeçmeyeceğini" ve Batı’dan güçlü güvenlik garantileri beklediğini açıklamıştı.

NATO yetkilileri ise Moskova'nın baskılarına rağmen "açık kapı politikasını" değiştirmeyeceklerini daha önce ifade etmişti.

PUTİN TOPRAK KONUSUNDA GERİ ADIM ATMIYOR

Kaynaklar, Putin’in özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Dört bölgenin – Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia ve Kherson – tamamen Rusya’ya ait olduğunu savunmayı sürdürdüğünü belirtti. "Putin pozisyonunu sertleştirdi" ifadesiyle, bu bölgelerdeki taviz olasılığının azaldığı kaydedildi.

EKONOMİ BASKI ALTINDA

Öte yandan, Rus ekonomisinin savaş nedeniyle artan baskı altında olduğu biliniyor. Petrol fiyatlarının 2025’te düşmesi, yüksek faiz oranları ve işgücü kıtlığı Kremlin’i zorluyor. Reuters’ın Ocak ayındaki analizine göre, Putin bu ekonomik zorluklar nedeniyle barış seçeneğini yeniden değerlendirmeye başlamış olabilir.

TARİHİ GÜVENSİZLİK TEKRARLANIYOR

Putin’in NATO’nun genişlemesine duyduğu güvensizlik, 1990’lara dayanıyor. Kaynaklara göre Kremlin, ABD'nin Sovyetler Birliği'ne verdiği "NATO doğuya genişlemeyecek" yönündeki sözlerin yerine getirilmediğine inanıyor. Bu nedenle Moskova, yeni barış anlaşmasında mutlaka yazılı ve resmi güvence istiyor.