Trump’tan geri adım: AB’ye gümrük tarifesi için ek süre tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden yapılan tüm ithalata uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki gümrük tarifesini 9 Temmuz'a kadar ertelediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak “Komisyon Başkanı görüşmelerin hızla başlayacağını söyledi” ifadelerine yer verdi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, AB ile yürütülen görüşmelerin beklenen sonucu vermediğini, Avrupa’nın “yıllarca ABD’ye kötü davrandığını” öne sürmüştü.

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AB: EKSTRA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Von der Leyen ise yaptığı ayrı bir sosyal medya paylaşımında, Başkan Trump ile “iyi bir telefon görüşmesi” yaptığını belirterek, AB’nin bir ticaret anlaşmasına varmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu aktardı. Von der Leyen, “Görüşmeler hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleyecek” dedi.

TİCARET CEPHESİNDE GERİ ÇEKİLME

Cuma günü Avrupa ürünlerine yönelik yüzde 50 gümrük vergisi tehdidinde bulunan Trump, AB'nin müzakere sürecindeki tutumunu eleştirmiş ve ticari tavizlerin yetersiz olduğunu ifade etmişti. Ancak Pazar günü yaptığı açıklamayla gümrük tarifelerini şimdilik askıya alarak yeni bir manevraya imza attı.

BESSENT: AB'NİN ALTINDA BİR ATEŞ YAKACAK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada’daki G7 toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tarifelerin AB üzerinde baskı oluşturmasını umduğunu söyledi. Bessent, Avrupa'nın müzakerelerde “kolektif eylem” sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve birçok ülkenin Brüksel’in pozisyonunu bilmediğini kaydetti.

AB TEKLİFLERİNİ SUNDU, WASHİNGTON TATMİN OLMADI

Avrupa tarafı, Cuma günü yapılan görüşmelerde sanayi ürünlerine yönelik tarifelerin karşılıklı olarak sıfırlanması, ABD'den enerji ithalatının artırılması gibi önerilerde bulundu. Ancak Trump yönetimi, teklifleri yetersiz bulduğunu ve Avrupa’nın bazı uygulamalarının Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık içerdiğini savunmaya devam ediyor.

"Etkisi büyür"

Oxford Economics’in analizine göre, AB’ye yönelik uygulanacak muhtemel tarifeler ile akıllı telefonlara yönelik ayrı bir gümrük vergisi tehdidi, ABD ekonomisinde büyümeyi yüzde 0,2 puan azaltabilir, enflasyonu aynı oranda artırabilir ve işsizlikte artışa neden olabilir.