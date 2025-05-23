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Trump’tan AB’ye Gümrük vergisi resti! "Görüşmeler hiçbir yere varmıyor" diyerek %50 vergi çağrısı yaptı

Kaynak: Dış Haberler
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Trump’tan AB’ye Gümrük vergisi resti! &quot;Görüşmeler hiçbir yere varmıyor&quot; diyerek %50 vergi çağrısı yaptı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikasında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği’nden ithal edilen tüm mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik  ticaret politikasında yeni bir adım atılmasını önerdi. Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa Birliği’nden gelen ürünlere doğrudan %50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

Trump’tan AB’ye Gümrük vergisi resti! "Görüşmeler hiçbir yere varmıyor" diyerek %50 vergi çağrısı yaptı - 1. Resim

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Birliği, ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kuruldu. Onlarla başa çıkmak son derece zor. Güçlü ticaret bariyerleri, KDV’ler, saçma şirket cezaları, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası, ABD’nin AB ile yılda 250 milyar dolardan fazla ticaret açığı vermesine neden oldu. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere gitmiyor. Bu nedenle, 1 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa Birliği’nden gelen ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD’de üretilmişse bu vergi geçerli olmayacak. İlginiz için teşekkürler!"

Trump, tarifelerin başlangıcı için 1 Haziran tarihini gösterdi.
Trump, tarifelerin başlangıcı için 1 Haziran tarihini gösterdi. 

DOLAR KÜRESEL ÇAPTA SERT GERİLEDİ

Açıklamanın ardından dolar, başlıca para birimleri karşısında hızla değer kaybetti. Dolar Endeksi %0,60 düşüşle işlem görürken, Japon yeni dolar karşısında %1 yükselerek 142 seviyesine çıktı. Euro ise %0,40 değer kazanarak 1,13'e ulaştı.

Avrupa borsaları da yönünü aşağı çevirdi. Stoxx Europe 600 Endeksi %2 düşerken, Frankfurt DAX %1,3, Londra FTSE 100 %1 ve Paris CAC 40 %2 geriledi.

ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise %1'in üzerinde kayıplar görüldü. Nasdaq vadelileri %2’ye yaklaşan düşüş yaşadı.

BORSA İSTANBUL DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da düşüşler hızlandı. BIST 100 Endeksi, açıklamanın ardından %1’in üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.

TRUMP'TAN APPLE'A DA GÖZDAĞI

Trump, açıklamasında Apple CEO’su Tim Cook’a da mesaj göndererek, iPhone üretimini ABD’de yapmaları yönünde direktif verdiğini belirtti. Trump, aksi halde Apple’ın %25 oranında ek gümrük vergisine tabi tutulacağını söyledi.

Daha önce Apple, ticaret savaşlarının etkisiyle yaklaşık 1,5 milyon iPhone'u ABD’ye özel kiralanan uçaklarla taşımıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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