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Yazın ortasında beyaza büründü! Ankara ve Tokat'ta önce dolu, sonra sağanak ve sel!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yazın ortasında beyaza büründü! Ankara ve Tokat&#039;ta önce dolu, sonra sağanak ve sel!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara ve Tokat'ta yazın ortasında dolu yağdı. Yollar beyaza bürünürken, dolu yağışı sonrası yaşanan sağanak sele neden oldu.

 Ankara ve Tokat'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'TA 15 SANTİM DOLU YAĞDI

Tokat’ın çeşitli ilçelerinde dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Artova ilçesinde bir anda etkili olan dolu nedeniyle araziler beyaza büründü. Sürücüler ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, "15 santim dolu yağar mı?" diyerek o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Yazın ortasında beyaza büründü! Ankara ve Tokat'ta önce dolu, sonra sağanak ve sel! - 1. Resim

ANKARA'DA ÖNCE DOLU SONRA SEL

Ankara'nın Mamak, Çubuk ve Sincan ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çubuk’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yazın ortasında beyaza büründü! Ankara ve Tokat'ta önce dolu, sonra sağanak ve sel! - 2. Resim

Polatlı ilçesi Basri Mahallesi'nde ise yoğun yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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