Valilik uyardı! Sağanak yağış geliyor: Yıldırım düşmesi, su baskını, ani sel...

Uşak Valiliği 31 Mayıs günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı metni yayımladı.

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda 31 Mayıs günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı metni yayımladı.

"ANİ SEL VE SU BASKINLARI"

Uşak Valiliğince yayımlanan açıklamada ise; "Yapılan son değerlendirmelere göre 31.05.2025 Cumartesi günü bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli olunması gereklidir." ifadeleri kullanıldı.