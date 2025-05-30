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Sivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya davetiye çıkardı. Islak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin, 2 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta korkunç bir kaza meydana geldi. 

Sivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

YAĞMUR SONRASI FECİ KAZA

Sivas-Malatya karayolu Bostankaya köyü yakınlarında meydana gelen olayda, U.A. (25) idaresindeki 54 SC 518 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, Sivas istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 58 NC914 plakalı Hyundai marka otomobile ve 34 HTZ 331 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan kadın yolcu M.A. (28) hayatını kaybederken, A.A. (7), M.A. (9), H.A. (6) ve sürücü U.A. (25) yaralandı.

Sivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Can kaybı ve yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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