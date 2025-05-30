Muğla'da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası ortaya korkutan görüntüler çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, trafik ışığının bulunduğu direği devirerek, havada asılı kaldı.
Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası çekilen görüntüler herkesi korkuttu.
TRAFİK DİREĞİNE ÇARPTI
Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç direkte asılı halde kaldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş