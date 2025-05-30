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Muğla'da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla&#039;da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası ortaya korkutan görüntüler çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, trafik ışığının bulunduğu direği devirerek, havada asılı kaldı.

Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası çekilen görüntüler herkesi korkuttu.

Muğla'da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı - 1. Resim

TRAFİK DİREĞİNE ÇARPTI

Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç direkte asılı halde kaldı.

Muğla'da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Muğla'da feci kaza: Trafik direğine çarpan araç havada asılı kaldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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