ATM'den para çektikten sonra servis aracının altında can verdi! Korkunç kaza anbean kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan minibüs; önce park halindeki araca, daha sonra yaya geçidinde bekleyen yayaya çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Naim Kır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi üzerinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki Tekin K. idaresindeki 16 S 0137 plakalı araç, önünde ilerleyen Ümit Z. yönetimindeki 16 KVF plakalı araca çarpmamak için manevra yaptı.

Tekin K.'nin kullandığı araç, kontrolden çıkıp, önce park halindeki araca ardından ATM'den para çektikten sonra yürümeye başlayan Naim Kır'a çarptı.

SERVİS ARACININ ALTINDA KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Marangozluk yapan Naim Kır, servis aracının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan 63 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda aracın hızla manevra yaptığı, ardından savrulup kaldırıma çıkarak yayaya çarptığı görülüyor.