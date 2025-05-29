Antalya'da işe giden kadına çarpıp kaçtı! Plakası ve tamponu olay yerinde delil olarak kaldı

Antalya'da sabah işe gitmek üzere elektrikli bisikletiyle yola çıkan Şükran Ceylan (28), seyir halinde olduğu sırada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Plakası ve tamponu düşen otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Aracın daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı ve başkasının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Kendisine çarpıp kaçan kişiden şikâyetçi olan kadın, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın" dedi.

Antalya Yeni Emek Mahallesi Karayusuf Caddesi ile 2179. Sokak kesişiminde 25 Mayıs Pazar günü sabahı 06.40 sıralarında yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi.

SÜRATLE GELEN ARAÇ ÇARPTI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükran Ceylan, işe gitmek üzere evinden çıktı. Elektrikli bisikletiyle caddeye dönüş yaptığı sırada hızla gelen 07 MHZ 55 plakalı araç, Ceylan'a çarptı.

YARDIM ETMEDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan genç kadın, yaralandı. Kazaya karışan araç ise yardım etmek yerine ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı.

SOL ELİNDE KIRIK

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ceylan'ın sol elinde kırık tespit edildi. Yaralı kadın, hem maddi hem manevi zarar gördüğünü belirterek, sürücüden şikâyetçi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlik oluşan kadın, yürümekte zorlandığını ifade etti.

"HAKARET ETTİ"

Olay sonrası karakolda ifade verdiğini belirten Şükran Ceylan, "Yolu kontrol ederek yavaşça ilerliyordum. Hızla gelen araç çarpıp, gitti. Aracın üzerinden takla atmış bir şekilde geçtim. O anı hatırlıyorum, yerde yatmış halde bulundum. Plakayı o an aldım. Bana hakaret edip, yardım etmeden kaçtı. Kaza sırasında aracın plakası ve tampon parçaları düştü. Daha sonra öğrendim ki araç başkasının üzerine kayıtlıymış. Sanırım sürücünün ehliyeti de yokmuş. Aracın geçmişte 10 kazaya karıştığı tespit edilmiş. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canının da yanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

"ABLA YERDE YATIYORDU"

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Uğur Cenkçi, "Abla yerde yatıyordu. Aracın ana yoldan gelip çarptığını söylediler. Aracın ara sokağa girdiğini gördüm. Plaka ve tampon parçası olay yerindeydi. Teker davlumbazı ise ilerideydi" dedi.