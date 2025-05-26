Antalya'da yürekler ağza geldi! Balkonda çaresizce beklediler... Can pazarı yaşandı

Antalya'da 15 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı. Üst katları kadar çıkan dumanlar nedeniyle 6 kişi mahsur kaldı. Balkonda çaresizce yardım bekleyenler yük taşımak için olay yerinde bulunan bir asansörlü vinç ile kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı olayda 4 kişi hastanelik oldu.

Korkutan yangın saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan 15 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 3. katta bulunan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken sıcaklık nedeniyle dairenin camlarını patlatarak binanın dışına kadar ulaştı. Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar alevlere müdahale etmeye çalıştı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verirken ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Üst katlarda ki bir daireye eşya taşımak üzere adreste bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan 2 kadın sepet yardımıyla aşağıya indirildi.

ARKADAŞINI GÜÇLÜKLE BALKONA ÇIKARDI

Yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen baygın haldeki Hasan Salkım 112 Acil Sağlık ekibinin balkonda yaptığı ilk müdahalenin ardından sepete bağlanan sedye ile aşağıya indirildi. Kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş ile birlikte ikili ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredekilerin büyük panikle izlediği ve binada oturan yakınlarına ulaşmaya çalıştığı yangın kısa sürede söndürüldü.

KEDİSİ İLE BALKONDA MAHSUR KALDI

Yangının çıktığı ev ve üst katlarda maddi hasar meydana gelirken, alevler ve duman nedeniyle mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi ve asansörlü vinç ile kurtarılan 6 kişiden dumandan etkilenen 4'ü ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından balkondan kedisi ile birlikte kurtarılan Serpil Pınargözü, "Hiç haberimiz olmadı. Biz evde 4 kişiydik 2'si hala evde ama şu an yangın bitti. Evde eşim ile kızım var orada bekliyorlar. Simsiyah oldu evin için. Hemen üst katında olduğumuz için olduğu gibi bize geldi. Kedim herkesten çok korktu" dedi.