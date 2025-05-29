Süratli otomobil refüje çarptı! Sürücü aracı ve yaralıları bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2025 10:07 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 10:28 - Güncelleme:

Eskişehir'de yüksek hızla seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaca çarpan araçta yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı. Sürücü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Eskişehir Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi. Yüksek hızla seyir halinde olan 26 BM 991 plakalı otomobilin sürücüsü B.A., ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada aydınlatma direği yamulurken, ağaç devrildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan P.Ö. ve C.G. isimli 2 şahıs yaralandı. Sürücü, kazanın ardından yaralıları ve otomobili bırakıp yaya olarak olay yerinden firar etti. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi. İlgili Haber Kazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Kazayı gören ve yaralıların yardımına koşan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan P.Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; C.G. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. "VİRAYI ALAMADI, BURAYA GİRDİ" Kaza anına şahit olan Yavuz Kıran, "Belediye yolu ıslattı. Çocuk süratli geliyordu. Virajı alamadı, birden buraya girdi. Balkondan bir bağrışma duydum. Aşağıya inip baktım, çocuk kaçtı. Beyaz tişörtlüydü. Koşarak kaçtı" dedi. Çevre sakini Yavuz Kıran Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haber Oyuncu Fulya Zenginer trafik kazası geçirdi! Her video çektiğinde olay oluyor

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş