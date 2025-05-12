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Eskişehir'de korku dolu dakikalar! Çöp yerine tabanca topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de temizlik görevlileri tarafından yarım saat arayla 2 tabanca bulundu. Önce çalıların arasında, daha sonra Porsuk Çayı'nın yüzey temizliği sırasında 2 ayrı tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Silahlar polis tarafından muhafaza altına alındı. Porsuk Çayı'nda bulunan tabancanın yeni atıldığı ve bakımlarının yeni yapıldığı tespit edildi.

Eskişehir'de yarım saat arayla 2 tedirgin eden olay yaşandı. İlk olay, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi tramvay durağının çevresinde temizlik çalışması yapan bir belediye personeli, çalıların arasında tabanca buldu.

Eskişehir'de korku dolu dakikalar! Çöp yerine tabanca topladılar! - 1. Resim

Silahı eldivenle çöp poşetine atan belediye personeli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde silahın kurusıkı olmadığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından silah muhafaza altına alındı.

Eskişehir'de korku dolu dakikalar! Çöp yerine tabanca topladılar! - 2. Resim

SİLAHIN YENİ ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık yarım saat sonra bu kez Porsuk Çayı üzerinde temizlik yapan ekiplerin makinasına bir silah takıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, poşete içine bezle sıkıca sarılmış tabancanın yanı sıra 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. İnceleme sonucu silahın henüz daha ıslanmadığı için yeni suya atıldı ortaya çıktı. Ayrıca silahın bakımlarının yeni yapıldığı gözlendi.

Eskişehir'de korku dolu dakikalar! Çöp yerine tabanca topladılar - 3. Resim

Polis ekipleri, her iki silahın bir suça karışıp karışmadığı konusunda inceleme başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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