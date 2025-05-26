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Kazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

D-650 karayolunda alt geçitte tır ile kamyonet kaza yaptı. 1 kişinin yaralandığı kazayı, çevredeki vatandaşlar film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda bulunan alt geçitte tır ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede üst geçitte bulunan vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle film gibi izledi.

LASTİĞİ PATLADI KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Pamukova ilçe merkezindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan S.K. kontrolündeki 54 AKC 023 çekici plakalı tırın ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, aynı istikamette ilerlemekte olan R.E. idaresindeki 41 TL 840 plakalı kamyonete ve bariyerlere çarptı.

Kazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı - 1. Resim

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü R.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı R.E., Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı - 2. Resim

KAZAYI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Öte yandan, kaza sonrası üst geçitte bulunan vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle film gibi izlediler. Film izler gibi sıraya dizilen vatandaşların ilginç görüntüleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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