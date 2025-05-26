Rusya’da uçak kazası! Angara Havayolları’na ait yolcu uçağının burun kısmı piste çakıldı

Sibirya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Angara Havayolları’na ait 52 yıllık An-24 tipi yolcu uçağı, Rusya'nın Kirensk kentinde iniş sırasında pistten çıktı. Ön iniş takımının ani şekilde katlanmasıyla burun kısmı piste çakılan uçakta büyük panik yaşandı. Uçakta bulunan 53 yolcu kazadan sağ kurtulurken, olay yerinde soruşturma başlatıldı.

Rusya’nın Irkutsk bölgesinden Kirensk’e giden Angara Havayolları’na ait bir An-24 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pist dışına çıktı.

İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 53 yolcunun tamamı kazadan yara almadan kurtarıldı.

Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Herhangi bir can kaybı yok. Yolcular tahliye edildi. Kazanın nedenleri araştırılıyor” denildi.

UÇUŞ SIRASINDA ÖN İNİŞ TAKIMI KATLANDI

RA-46620 kuyruk numaralı An-24 tipi uçak, iniş sırasında ön iniş takımlarının katlanması nedeniyle ön kısmı yere çarptı ve pist dışına çıktı. Olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi’ne bağlı Doğu Bölgelerarası Ulaştırma Soruşturma Dairesi müfettişleri inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın Rusya Ceza Kanunu’nun 263. maddesi kapsamında "hava taşımacılığı güvenliğini ihlal" suçu oluşturup oluşturmadığını değerlendiriyor.

52 YILLIK UÇAK DAHA ÖNCE DE ARIZA VERMİŞ

RussianPlanes.net verilerine göre, kazaya karışan An-24RV tipi uçak yaklaşık 52 yıldır hizmette. Daha önce SSCB döneminde Aeroflot filosunda yer alan uçak, daha sonra birçok bölgesel ve charter havayolu tarafından işletildi.

Angara Havayolları’nın 2021’den bu yana kullandığı uçak, 2023 yılında motor arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.