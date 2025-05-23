Rusya'da askeri helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya’nın Oryol bölgesindeki Naryshkino köyü yakınlarında bir Mi-8 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki mürettebat hayatını kaybetti.

ASTRA ve Mash adlı Rus haber kaynaklarına göre kaza, Oryol’a bağlı Uritsky bölgesindeki Naryshkino köyü yakınlarında meydana geldi.

Mi-8 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki mürettebat hayatını kaybetti.

Helikopterin düşmesinin hemen ardından bölgede büyük bir yangın çıktı, ardından art arda patlamalar yaşandı.

PİLOT VE MÜHENDİS ÖLDÜ

Helikopterde bulunan pilot ve uçuş mühendisinin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulanırken, sivil can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

MOTOR ARIZASI İDDİASI

Helikopterin, Smolensk bölgesindeki Vyazemsky Hava Üssü’ne dönüş yaptığı sırada motor arızası yaşadığı ve bu nedenle düştüğü ileri sürüldü. Kazanın ardından olay yerinde mühimmatın patlatılması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.